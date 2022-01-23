Абакан, 23 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Хакасии в 2021 году потребительские цены на медикаменты выросли на 4,5%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, в 2020 году рост составил 9,5%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Подорожание зафиксировано по 32 наименованиям товаров, по 21 наименованиям — цены снизились.

Наибольший рост цен продемонстрировали такие лекарства, как «Кетопрофен» — на 29,1%, «Флуоцинолона ацетонид» — на 27,3%, «Валидол» — на 23,6%, «Ацетилсалициловая кислота» — на 23%, «Корвалол» — на 22% и так далее.