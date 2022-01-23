Кливленд, США, , 10:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой хозяев со счетом 94:87.

При этом самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 29 очками и девятью подборами.

В состав «Кавальерс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Дариус Гарлэнд, который оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Кливленд» 25 января дома встретится с клубом «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» в этот же день также у себя сыграет с командой «Чикаго Буллз».