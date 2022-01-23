Вашингтон, 23 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Американский грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 23 января. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Mks-online.ru Космический грузовик Dragon

Ранее в США планировали провести эту операцию 22 января. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и разработавшей корабль Dragon компании SpaceX решили задержать вылет из-за неблагоприятных погодных условий в расчётном районе посадки.

Планируется, что корабль покинет МКС 23 января в 10:15 по североамериканскому восточному времени (18:40 мск). Dragon доставит на Землю более двух тонн оборудования и других грузов, использовавшихся для научных экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская программа космических пусков на 2022 год предусматривает запуск к МКС трёх грузовых кораблей серии «Прогресс МС».