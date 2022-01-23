Шарыпово, Красноярский край, , 10:00 — REGNUM В городе Шарыпово Красноярского края полицейские задержали подозреваемого в разбое ради мелочи. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Нож нападавшего ГУ МВД по Красноярскому краю

Жертвой нападения стала возвращавшаяся домой ночью 21-летняя девушка.

«Нападающий ударил потерпевшую ножом, забрал у нее рюкзак, из которого впоследствии вытащил порядка ста рублей мелочью, и скрылся с места преступления», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело за «разбой», по которому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.