Грозный, , 10:00 — REGNUM Сайди Янгулбаев — судья в отставке Верховного суда Чечни, жену которого задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью. Об этом 23 января заявила адвокат Наталья Добронравова.

«Они покинули Россию… Сайди и дочь», — сообщила РИА Новости Добронравова. Она отказалась при этом сообщить, откуда они вылетели и куда.

Ранее адвокат заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Она сообщила, что ее вызвали для юридической помощи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством РФ.

По его словам, «Янгулбаевым трижды отправляли повестку», а доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.