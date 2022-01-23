Москва, , 09:59 — REGNUM Ликвидировать наследственную бедность призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этой связи (актуальна — ред.) ликвидация вот этого огромного социального расслоения, ликвидация этой бедности, которая сегодня, к сожалению, и мы это с вами видим, что у нас уже наследственная бедность, потому что бедные семьи не могут позволить себе репетиторов, не могут позволить себе, чтобы их дети учились в высших учебных заведениях, и бедность порождает новую бедность», — сказал Миронов.

По итогам событий в Казахстане следует провести работу над ошибками, полагает парламентарий.

«Нужно делать работу над ошибками, потому что главная причина — это, конечно, огромная социальная пропасть между богатыми и бедными, и это было первопричиной событий в Казахстане, ну и здесь у нас в России мы видим то же самое. За два года пандемии богатые стали богаче, а 40% населения Российской Федерации, еле-еле им хватает денег на питание, то есть у них проблема просто прокормить свою семью, а на остальное уже ничего не остается, и это больнейшая проблема», — констатировал депутат.

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