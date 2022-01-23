Лондон, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст указание министру обороны Соединённого Королевства Бену Уоллесу согласиться на на переговоры с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британских правительственных кругах.

Напомним, что ранее стало известно, что глава Минобороны Великобритании Уоллес пригласил главу Минобороны РФ Шойгу в Лондон на переговоры о стратегической стабильности. Приглашение прозвучало после фактического провала нескольких раундов российско-американских переговоров о стратегической стабильности и гарантиях безопасности. Однако российские власти на это приглашение не дали однозначного ответа. Прозвучали мнения, что это Уоллес должен приехать в Москву, а не Шойгу в Лондон. Позднее Шойгу заявил, что приглашает Уоллеса в российскую столицу.

По данным Sky News, британский премьер-министр Джонсон поручит Уоллесу согласиться на предложение Шойгу о переговорах в Москве.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс начала напрашиваться в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стоит отметить, что британские власти проявляют такую активность на российском направлении именно после того, как Россия и США не смогли договориться о стратегической стабильности, и в Европе начала нарастать гипотетическая возможность новой войны.

Одновременно с этим Лондон продолжает наращивать информационное давление на Москву. Британский МИД обвинил Россию в подготовке марионеточного правительства для Украины.