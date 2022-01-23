Каракас, , 09:53 — REGNUM Размещение военных баз РФ в Венесуэле невозможно, т.к. это запрещает конституция страны. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат назвал данный вопрос «очевидным», в то же время он допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества множество.

«В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура: есть и глубоководные порты, и гражданские порты, различные базы ВМФ Венесуэлы. Все здесь для необходимости имеется. … Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим», — добавил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил «решительным ответом» в случае отправки военных РФ в Латинскую Америку.