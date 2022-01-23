Красноярск, , 09:52 — REGNUM В Красноярске начался предолимпийский этап подготовки сборной России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, спортсмены тренируются в кластере «Сопка» Сибирского федерального университета.

Сноуборд

По словам вице-президента Федерации сноуборда страны Артура Злобина, решение о проведении подготовки здесь стало проведение в Красноярске этапов Кубка мира по сноуборду.

«Все спортсмены отметили превосходные условия и радушный приём. Уверен, что не только российские, но и зарубежные спортсмены хотели бы иметь такие условия для подготовки», — отметил он.

Добавим, что в ледовом дворце «Кристалл арена» Красноярска будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине члены сборной России по фигурному катанию на коньках.