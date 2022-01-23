Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей шайбами отметились Митчелл Марнер (14-я, в большинстве), Пьер Энгвалль (20-я) и Морган Райлли (30-я).

Автором единственной забитой шайбы «Айлендерс» стал Зак Паризе (20-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 20 из 23 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отличился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 27 января примет у себя клуб «Анахайм Дакс», а «Айлендерс» днем ранее также дома встретятся с командой «Филадельфия Флайерз».