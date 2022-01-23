Чита, , 09:44 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели семилетней девочки после нападения собак в Забайкальском крае в главное управление ведомства.

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в Домне пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Местные жители после произошедшего вышли на народный сход. По словам собравшихся, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались.

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