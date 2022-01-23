Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американская компания Google ведёт разработку новой гарнитуры дополненной реальности, нацеленной на широкий круг пользователей. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники в Google.

Google Shawn Collins

По данным портала, разработка новых AR-очков (англ. augmented reality, AR — дополненная реальность) в Google ведётся в рамках проекта Project Iris. Первые прототипы устройств уже тестируются на площадке Google в районе залива Сан-Франциско. Отмечается, что в компании планируют выпустить новый продукт в 2024 году.

В основе очков дополненной реальности лежит идея введения в зрительное поле дополнительных данных, которые накладываются на окружающую среду. Предполагается, что Google будет использовать мощности своих центров обработки данных для удалённой обработки некоторой графики для AR-очков.

Разработку схожих AR-очков ведут другие технологические гиганты из США — Meta (ранее Facebook) и Apple. Сама Google уже выпускала гарнитуру дополненной реальности для смартфонов Google Glass. Устройство не получило широкой популярности, поэтому в Google ограничились выпуском только корпоративных версий гарнитур.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple начал разработку собственных VR комплектов