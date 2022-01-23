Павлодарский район, Омская область, 23 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Омской области составлен фоторобот подозреваемого в убийстве семьи в селе Юрьевка Павлодарского района, в том числе десятилетнего ребёнка. Мужчина объявлен в розыск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Омской области Фоторобот предполагаемого убийцы в Омской области

По данным следствия, предполагаемому убийце 45−50 лет. У него худощавое телосложение, морщинистое лицо. Предположительно, носит бороду.

«В момент совершения преступления был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши. При себе может иметь холодное оружие», — отметили в управлении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, следователи призвали обратиться в полицию. При этом им гарантируется конфиденциальность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, на место убийства направились криминалисты центрального аппарата ведомства. Он также потребовал доклада о результатах следственных действий.