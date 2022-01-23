Милуоки, США, , 09:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крис Миддлтон в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 133:127.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Бакс» Крис Миддлтон, набравший во встрече 34 очка.

У «Сакраменто» наиболее результативным оказался легкий форвард Харрисон Барнс, в активе которого 29 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 27 января в гостях встретится с клубом «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто» днем ранее также на выезде сыграет с командой «Бостон Селтикс».