Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Джефф Безос — основатель корпорации Amazon — вложил $3 млрд в стартап по борьбе со старением Alto Labs, пишет The Sunday Times.

Стартап переманил в свои ряды сотрудника британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline 59-летнего Хэла Бэррона — на пост исполнительного директора. В проекте также поучаствуют нобелевские лауреаты Дженнифер Дудна (премия по химии — за разработку метода редактирования генома) и Синъя Яманака (премия по физиологии и медицине — за получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток).

На пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток — их возврат в состояние стволовых, пишет издание.