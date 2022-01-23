Краснодар, 23 января 2022, 09:22 — REGNUM Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада до 13:00 мск 23 января. Отменены 16 рейсов, передает пресс-служба воздушной гавани.
В сообщени отмечается, что снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт приостановил обслуживание рейсов сначала до 5:00 утра, а в последствии — до 10:30.
За минувшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но пришлось отменить 16 и задержать 26. 4 рейса ушли на запасные аэродромы.
Аномальный снегопад продолжается, закрытие аэродрома продлено до 13:00 мск.
По данным регионального главка МЧС, на территории края продолжают действовать штормовые предупреждения. Прогнозируют сильные осадки, гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах.