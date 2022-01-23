Павлодарский район, Омская область, 23 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На место убийства семьи в Омской области направлены криминалисты центрального аппарата СКР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, об этом распорядился председатель Александр Бастрыкин с учётом жестокости преступления.

Следственный комитет России На месте убийства семьи в Омской области

Московские следователи окажут практическую помощь омским коллегам. Кроме того, руководителю регионального следственного управления Сергею Марковиченко поручено оперативно доложить о результатах следственных действий.

Напомним, утром 22 января в одном из домов села Юрьевка были найдены тела трёх человек — 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Ещё двоим детям удалось спастись от расправы бегством.

Как сообщало ИА REGNUM, убитый ребёнок, по данным СМИ, был инвалидом — у неё был детский церебральный паралич.