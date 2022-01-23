Екатеринбург, 23 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Над Екатеринбургом и окрестностями повис смог. На него жалуются местные жители.

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Причиной стала практически безветренная погода. По прогнозам синоптиков, она продержится ещё несколько дней.

Свердловское управление Роспотребнадзора рекомендует населению избегать длительного нахождения на улице и не открывать окна. Также важно пить больше жидкости, промывать глаза, горло, и нос, использовать маски и респираторы, делать в жилище влажную уборку и т.д.