Денвер, США, 23 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» уверенно обыграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой гостей со счетом 4:7.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Натан Бастиан (18-я и 20-я минута), Майкл Маклауд (29-я), шведские нападающие Андреас Юнссон (32-я) и Йеспер Братт (39-я), а также Джек Хьюз (53-я, в большинстве) и чешский форвард Павел Заха (54-я).

У «Харрикейнз» шайбами отметились также записавший на свой счет во встрече одну результативную передачу российский нападающий Андрей Свечников (3-я), Айан Коул (6-я), Джош Ливо (24-я) и Брэди Шей (36-я).

Отметим, в следующем матче «Нью-Джерси» 24 января примет у себя клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Каролина» 26 января также дома встретится с командой «Вегас Голден Найтс».