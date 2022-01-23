Брюссель, , 09:06 — REGNUM Евросоюзный комиссар по энергетике Кадри Симонс считает, что одна из основных причин высоких цен на газ — это геополитическая напряженности. Об этом Симонс заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран, входящих в Европейский Союз.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что со второй половины 2021 года цены на газ в Евросоюзе выросли в разы. В конце декабря 2021 года биржевая цена газа достигла рекордные 2190,4 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ в Евросоюзе торгуется на уровне 900 долларов за тысячу кубометров, что всё равно очень много. Цены на газ демонстрируют нестабильную динамику. Высокие биржевые цены на газ тянут вверх тарифы на газ для населения и промышленных предприятий.

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симонс, такое положение дел на газовом рынке обусловлено геополитической напряженностью в Европе.

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью», — сказала Симонс.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что страны ЕС сами виноваты в сложившейся на газовом рынке ситуации. Евросоюз последовательно уходил от системы долгосрочных контрактов на поставки газа из России и настаивал на биржевой торговле. Чего страны ЕС хотели, того они и добились — газ торгуется на бирже со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде высокой волатильности цен. Кроме того, страны ЕС искусственно создают дефицит газа на внутреннем рынке, отказываясь запускать газопровод «Северный поток — 2».