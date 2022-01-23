Денвер, США, , 09:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Колорадо» голами отличились Алекс Ньюхук (9-я, в большинстве) и российский нападающий Валерий Ничушкин (29-я, в большинстве). В составе «Канадиенс» шайбы забросили финский форвард Арттури Лехконен (39-я) и Ник Сузуки (49-я, в большинстве)

Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского нападающего Габриэля Ландескога (62-я).

Также Ничушкин записал на свой счет во встрече одну результативную передачу. Его одноклубник — российский форвард Михаил Мальцев, а также российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отличились результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 25 января примет у себя клуб «Чикаго Блэкхоукс», а «Монреаль» в этот же день встретится в гостях с командой «Миннесота Уайлд».