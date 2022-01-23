Москва, 23 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Российские специалисты изучают возможность использования железнодорожных платформ для запуска ракет космического назначения. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

Doomych Модели космической техники. Стенд «Роскосмос» на МАКС-2011

Рогозин рассказал, что с железнодорожных платформ можно запускать лёгкие и сверхлёгкие ракеты-носители. Он добавил, что задача по проработке соответствующей системы уже поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими институтами Роскосмоса.

«Уже звучат интересные предложения», — подчеркнул глава госкорпорации.

Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли отмечает, что принцип нового комплекса будет схож с боевым ракетным комплексом «Баргузин». Этот железнодорожный комплекс разрабатывался с 2012 года для Ракетный войск стратегического назначения России. В 2017 году было объявлено о прекращении разработки комплекса.