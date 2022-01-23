Москва, 23 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Жителей России предупредили об опасности физического износа сим-карты. Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко в интервью радио Sputnik сообщил, как часто нужно ее менять.

Сим-карты

Износ «симки» может привести к снижению качества связи и потере данных, эксперт посоветовал менять ее каждые 4−5 лет.

«Сим-карта может устареть из-за физического износа ячеек памяти. … Сим-карта, как и жесткий диск компьютера … обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные. Чтобы сим-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10−15. … Рекомендую менять в профилактических целях: один раз в 4−5 лет», — пояснил он.