Москва, 23 января 2022, 08:47 — REGNUM Посольство Китайской Народной Республики в России назвало провокацией публикации американских СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента Российской Федерации Владимира Путина «не нападать на Украину» во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба посольства Китая в Москве.
Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на некоего «китайского дипломата», распространило информация о том, что Си Цзиньпин якобы попросил российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину» пока в Пекине проходит Зимняя Олимпиада.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это информационной спецоперацией спецлужб США. Посольство Китая в Москве выпустило специальное заявление, в котором сказано, что информация, распространяемая Bloomberg, это провокация и ложь.
Также в посольстве отметили, что официальная позиция Пекина по украинскому вопросу давно известна и она предельно четкая — урегулирование конфликта должно осуществляться путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений.