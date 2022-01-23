Москва, 23 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Посольство Китайской Народной Республики в России назвало провокацией публикации американских СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента Российской Федерации Владимира Путина «не нападать на Украину» во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба посольства Китая в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на некоего «китайского дипломата» распространило информацию о том, что Си Цзиньпин якобы попросил российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину», пока в Пекине проходит зимняя Олимпиада.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это информационной спецоперацией спецлужб США. Посольство Китая в Москве выпустило специальное заявление, в котором сказано, что информация, распространяемая Bloomberg, это провокация и ложь.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — сказано в заявлении китайской дипломатической миссии.

Также в посольстве отметили, что официальная позиция Пекина по украинскому вопросу давно известна и она предельно четкая — урегулирование конфликта должно осуществляться путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений.