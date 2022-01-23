Нью-Йорк, США, 23 января 2022, 08:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Панарин
Артемий Панарин
Сидик из ПТУ

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Джейкоб Труба (4-я и 42-я минуты), отличившийся хет-триком Крис Крайдер (32-я, в большинстве, 39-я и 51-я, в большинстве), Жюльен Готье (36-я) и российский нападающий Артемий Панарин (37-я, в большинстве), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

У «Аризоны» шайбы забросили Лиам О'Брайан (3-я), Эндрю Лэдд (7-я) и Клейтон Келлер (28-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отличился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 25 января примут у себя клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» днем позже встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз».