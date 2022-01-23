Тегеран, 23 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вакцинацию детей 9−12 лет от коронавирусной инфекции одобрил минздрав Ирана. О начале вакцинации объявил 22 января в эфире иранского государственного телевидения губернатор Тегерана Мухсин Мансури.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Губернатор уточнил, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе и только с согласия родителей ребёнка. Дозировка препарата для вакцинации будет определена минздравом Ирана совместно с национальным советом по борьбе с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран занял 17-е место в мире среди стран с высоким уровнем вакцинации населения от коронавируса. Число иранцев, получивших первый и второй уколы, составляет 60 и 53 миллиона человек соответственно.