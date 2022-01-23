Москва, , 08:33 — REGNUM Физический износ SIM-карты может привести к её выходу из строя за 10−15 лет использования. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко радио Sputnik.

Телефон и SIM-карта (сс) Pexels

Лысенко объяснил, что SIM-карта является устройством для хранения информации, которое можно сравнить с накопителем компьютера. Поэтому SIM-карта изнашивается при записи и перезаписи данных.

Эксперт подчеркнул, что для полного вывода SIM-карты из строя может потребоваться 10−15 лет. Он порекомендовал не дожидаться этих сроков и проводить профилактическую замену один раз в четыре года.

Специалист компании Yota добавил, что замена SIM-карты может потребоваться и в случае её некорректной работы. Среди самых распространённых сбоев в работе SIM-карт он выделил ошибки при регистрации в сети.

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