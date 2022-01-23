Вашингтон, , 08:31 — REGNUM На заражение штаммом коронавируса «Омикрон» до получения теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Об этом 23 января пишет NBC Chicago со ссылкой на Эллисон Арвади — комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — отметила она и призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы простуды (или гриппа), предполагать, что они заразились коронавирусом, пока не будет получен результат теста.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты «Омикрона»: сильная боль в горле, сухой кашель, заложенность носа. К этому добавляется повышение температуры, головная боль, а также сильная слабость.

При этом медики сообщали, что могут и не проявляться «традиционные» симптомы, такие как кашель, потеря или изменение вкуса и обоняния. При этом может наблюдаться «мозговой туман» — вялое и нечеткое мышление.