Вашингтон, 23 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Оттава Сенаторз». Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

В результате этого 36-летний российский хоккеист сократил до семи свое отставание по количеству забитых шайб за карьеру в НХЛ (759) от чешского нападающего Яромира Ягра (766). Вторым по этому показателю является Горди Хоу (801), а рекордсменом — Уэйн Гретцки (894).

При этом в общей сложности за свою заокеанскую карьеру Овечкин сыграл в 1239 матчах и набрал в них 1378 (759 шайб + 619 результативных передач) очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон» переиграл в овертайме команду «Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.