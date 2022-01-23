Лондон, 23 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Правительство Великобритании все ещё рассматривает в качестве крайней меры отключение Российской Федерации от Общества всемирных межбанковских каналов связи (SWIFT), если Россия начнет вторжение на Украину. Об этом 22 января пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах.

Businessnews.kz SWIFT

Издание утверждает, что различные департаменты и спецслужбы Соединённого Королевства проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, в рамках которых прорабатывают варианты реакции Великобритании на гипотетическую эскалацию напряженности на границе России с Украиной.

Уточняется, что власти Великобритании работают через структуры военного блока НАТО, а также в тесном сотрудничестве с США для того, чтобы проводить «политику диалога и сдерживания». Лондон предпочитает решать конфликты дипломатическим путем, однако параллельно готовится пакет санкций, которые «поразят экономику России в самое сердце».

В рамках этих санкций предполагается и отключение России от SWIFT. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.

Стоит отметить, что разговоры об отключении России от SWIFT продолжаются с 2014 года, однако до практического воплощения дело так и не дошло. В России не раз отмечали, что отключение от SWIFT не нанесет существенного вреда банковской системе.