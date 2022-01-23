Киев, 23 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Евгений Мураев — экс-депутат Верховной Рады Украины — объяснил заявление МИД Великобритании, в котором его назвали потенциальным «пророссийским лидером в Киеве».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заявление о связи с РФ может быть связано с чьим-то желанием закрыть еще один независимый телеканал, сказал он в интервью The Telegraph.

«Мне трудно переварить эту глупость … Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — отметил он. Ему принадлежит украинский телеканал «Наш».

МИД Великобритании сделал заявление о том, что власти РФ планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Никаких доказательств при этом ведомство не привело.