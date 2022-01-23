Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В связи с трагедией в забайкальской Домне мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Instagram поддержал инициативу губернатора Забайкалья Александра Осипова об изменении федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных:

Бездомная собака Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Снова страшный случай нападения собак. У наших соседей в Забайкальском крае. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ребенка, всем жителям Забайкалья. Месяц назад из-за бродячих собак погибла женщина в Якутске, год назад пострадала девушка в Улан-Удэ.

После отлова животные всё равно возвращаются на улицы, с бирками, стерилизованными, но с теми же зубами и клыками. Возвращаются в холод на улицы, где им каждый день нужно добывать еду и выживать».

Игорь Шутенков также отметил, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов и мэр Якутска Евгений Григорьев совершенно правы в том, что закон о гуманном обращении с животными необходимо доработать, учесть особенности климата отдаленных от Москвы регионов.

«Мы с коллегами, руководителями сибирских и дальневосточных городов, предложили ряд изменений. Часть из них уже прошла первое чтение в Государственной Думе, часть находится в проработке. В Улан-Удэ мы максимально усилили работу служб отлова, впервые в России проводим межведомственные рейды по жилым микрорайонам, повысили штрафы за нарушение правил самовыгула и регистрации. Но жизни и здоровье горожан до сих пор находятся под угрозой», —подчеркнул Игорь Шутенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Домне (Забайкальский край) накануне, 22 января, после школы пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Александр Осипов заявил, что в федеральном законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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