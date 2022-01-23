Москва, 23 января 2022, 08:17 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков (Пермский край) назвал примером недопустимого мышления в военном блоке НАТО отставку главнокомандующего военно-морских сил Германии Кая-Ахим Шенбаха после его слов о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.
Ране стало известно, что главнокомандуюший ВМС Германии вице-адмирал Кая-Ахим Шеньах подал в отставку после того, как сказал, что полуостров Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Высказывание главкома ВМС Германии на специальном совещании обсуждала министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт вместе с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что вице-адмирал Шенбах должен немедленно публично разъяснить свои слова. После этого Шенбах и подал в отставку.
Пушков считает, что произошедшее — характерный пример «недопустимого» мышления в странах, входящих в Североатлантический альянс.
Пушков пояснил, что сейчас в странах НАТО важна не оценка реальности, а только идеологическая догма. Здравый анализ не приветствуется.