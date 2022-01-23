Москва, 23 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков (Пермский край) назвал примером недопустимого мышления в военном блоке НАТО отставку главнокомандующего военно-морских сил Германии Кая-Ахим Шёнбаха после его слов о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Ране стало известно, что главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после того, как сказал, что полуостров Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Высказывание главкома ВМС Германии на специальном совещании обсуждала министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт вместе с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. Они пришли к выводу, что вице-адмирал Шёнбах должен немедленно публично разъяснить свои слова. После этого Шёнбах и подал в отставку.

Пушков считает, что произошедшее — характерный пример «недопустимого» мышления в странах, входящих в Североатлантический альянс.

«Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о «великой истории» Украины, которая отбивалась то от монголов, то от татар», — написал Пушков, вспоминая о безграмотном высказывании главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Пушков пояснил, что сейчас в странах НАТО важна не оценка реальности, а только идеологическая догма. Здравый анализ не приветствуется.