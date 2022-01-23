Веллингтон, 23 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Распространение штамма «Омикрон» и объявление наивысшего «красного» уровня тревоги в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Новой Зеландии стали причиной отмены собственной свадьбы для премьер-министра страны Джасинды Ардерн. Об этом 23 января объявила сама глава правительства в ходе онлайн-брифинга в Веллингтоне.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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В связи со вспышкой заболеваемости, вызванной штаммом коронавируса «Омикрон» в стране введён ряд ограничений, в том числе на число присутствующих на массовых мероприятиях. При отсутствии у участников мероприятий, таких как свадьба или день рождения, сертификатов о вакцинации, число участников не может быть более 25 человек.

«Что касается меня, то моя свадьба не состоится и я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобное из-за пандемии», — так сказала Ардерн, добавив, что она ничем не отличается от других жителей Новой Зеландии.

Свадьба Ардерн с телеведущим Кларком Гейфордом должна была состояться летом 2022 года (лето продолжается для Южного полушария с декабря по февраль) в городе Гисборн. Теперь церемония будет отложена на неопределённый срок. Помолвка пары состоялась в 2019 году, у Ардерн и её избранника есть трёхлетняя дочь Нив Те Ароха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии объявлен высший уровень тревоги в связи с выявлением 12 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Отмечается, что двое инфицированных активно посещали массовые мероприятия с участием множества людей.