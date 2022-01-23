Анахайм, США, , 08:14 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал верх над представителем США Коди Стэманном в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 270, проходившем в Анахайме. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Уже в первом раунде спортсмен из России провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем вынудил его капитулировать.

Отметим, эта победа стала 16-й (девять — досрочно) в активе 29 летнего Саида Нурмагомедова при двух поражениях. Для 32-летнего Коди Стэманна это поражения стало пятым при 15 победах (пять — досрочно) и одной ничьей.