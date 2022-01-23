Челябинск, , 08:11 — REGNUM В Златоусте Челябинской области поймали граждан, которые при оформлении кредитов сообщили о себе ложные сведения. Об этом сообщает областной главк МВД.

Кредиты

Prokuror-kaluga.ru

Местный житель 1983 года рождения взял в банках кредиты на общую сумму почти 900 тыс. рублей. Для этого он предоставил недостоверные данные о доходах и трудоустройстве. Фактически же он получал временное пособие, а не зарплату. Кредиты не выплачивал.

А женщина 1986 года рождения взяла онлайн-займ в размере 30 тыс. рублей. По обоим фактам мошенничества заведены уголовные дела.