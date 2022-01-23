Вашингтон, 23 января 2022, 08:10 — REGNUM Мультфильм 1970 года «Коты-аристократы» ляжет в основу полнометражной картины киностудии Disney. Об этом сообщает портал Deadline.
Disney продолжает переосмысливать свои лучшие мультфильмы прошлых лет. Компания запустила разработку полнометражного фильма по мотивам музыкальной анимационной комедии «Коты-аристократы», ставшей двадцатым полнометражным фильмом Уолта Диснея.
Предполагается, что фильм будет снят с использованием компьютерной анимации в стиле фильма «Леди и Бродяга» 2019 года по мотивам мультфильма 1955 года. Сценарий к фильму напишут Уилл Глак и Кит Бунин. Ранее они работали над проектами «Впедёр» студии Pixar и «Кролик Питер 2» от Sony.
Читайте ранее в этом сюжете: Aardman Animations выпустит продолжение мультфильма «Побег из курятника»