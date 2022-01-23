Вашингтон, 23 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Мультфильм 1970 года «Коты-аристократы» ляжет в основу полнометражной картины киностудии Disney. Об этом сообщает портал Deadline.

Walt Disney

Disney продолжает переосмысливать свои лучшие мультфильмы прошлых лет. Компания запустила разработку полнометражного фильма по мотивам музыкальной анимационной комедии «Коты-аристократы», ставшей двадцатым полнометражным фильмом Уолта Диснея.

Предполагается, что фильм будет снят с использованием компьютерной анимации в стиле фильма «Леди и Бродяга» 2019 года по мотивам мультфильма 1955 года. Сценарий к фильму напишут Уилл Глак и Кит Бунин. Ранее они работали над проектами «Впедёр» студии Pixar и «Кролик Питер 2» от Sony.