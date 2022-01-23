Село Домна, Забайкальский край, 23 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с жителями села Домна, где после нападения собак погиб 7-летний ребёнок, заявил, что намерен добиваться изменений в федеральный закон и попросил у забайкальцев поддержки. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал Осипов.

По его словам, собаки с территории Домны будут оперативно убраны и выделен дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетней девочка пропала накануне, 22 января, после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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