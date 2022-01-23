Чита, 23 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Согласно метеопрогнозу, в Чите ожидается снег, который может идти более суток — с вечера 23 января до обеда 25 января. Этому было посвящено внеочередное пленарное совещание, которое провел сегодня руководитель администрации города Читы Александр Сапожников. Подробности сегодня, 23 января, сообщает пресс-центр мэрии города.

Снегопад

По словам председателя комитета городского хозяйства Марины Поповой, в городе сформирован необходимый запас противогололёдных материалов, необходимая снегоуборочная техника находится в готовности, отслеживается прогноз погоды.

После того, как начнутся осадки, техника и сотрудники «ДМРСУ» выйдет для обработки противогололёдными материалами улиц города и уборки снега на площадях и общественных территориях.

Как заявил директор МП «ДМРСУ» Алексей Котов, в ночь от предприятия выходит работать 10 пескотрясов, бригады по очистки остановок, грейдер, а также автощетки.

Руководитель городской администрации Александр Сапожников, поручил увеличить количество снегоуборочной техники, выставив на улицы города весь имеющийся у муниципального предприятия транспорт.

Комитету образования поручено отработать все маршруты движения школьных автобусов, постаравшись заранее посыпать их песком или пройти грейдером. Заместители глав районных администрации по ЖКХ должны будут проконтролировать своевременную уборку снега на придомовых территориях, за которые отвечают управляющие компании.

Своевременность очистки территорий, прилегающих к торговым центрам, проконтролирует управление потребительского рынка. По фактам нарушений специалистами контрольной инспекции города Читы будут составляться административные протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, ходе оперативного совещания 10 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил плохое качество уборки снега в городе Чите и поручил руководителю администрации Читы Александру Сапожникову усилить эту работу, найти средства для увеличения количества техники и регулярнее очищать улицы краевой столицы.

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