Новороссийск, Краснодарский край, 23 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Возгорание произошло на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов с российским экипажем на борту в акватории Чёрного моря. Об этом 23 января сообщили журналистам в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар вспыхнул в 00:10 мск 23 января, когда судно находилось в пяти километрах от мыса Железный рог. На борту в момент инцидента находилось семь членов экипажа, все моряки являются гражданами России, они были эвакуированы на буксир British, идущий под флагом Молдавии. Пострадавших в результате пожара нет.

Танкер Almuntazah под флагом Коморских островов, принадлежащий Великобритании, перевозил более 700 тонн мазута. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов не произошло. Из порта Новороссийска к терпящему бедствие танкеру прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». К тушению пожара на судне были привлечены 27 человек и 3 единицы техники.

По состоянию на 06:00 мск признаков горения нет. Судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор — в рабочем состоянии. С владельцем судна прорабатывается вопрос о возможности высадки на борт танкера аварийной партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении СКР уголовного дела в связи с пожаром на корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге.