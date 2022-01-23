село Домна, , 07:55 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после трагедии в Домне, где собаки растерзали ребёнка, распорядился о немедленной необходимости заключать контракты в муниципалитетах на отлов безнадзорных животных. Совещание губернатора и членов регионального правительства края с главами муниципалитетов в режиме видеоконфернцсвязи состоялось сегодня, 23 января. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Бродячие собаки AlexisMartin_mb

Как пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, проблема характерна для многих регионов.

«Также нужно построить сеть кустовых приютов для отловленных животных. Соответственно будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов для полномасшбаного проведения мероприятий», — сказал Андрей Лим.

Власти края также изучают опыт Якутска и Улан-Удэ, где недавно случились подобные трагедии вследствие нападения стай собак на людей.

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников на совещании подчеркнул, что члены Ассоциация сибирских и дальневосточных городов целиком поддерживают идею внесения изменений в закон, который в современной редакции не позволяет бороться с растущей численностью безнадзорных собак на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело было со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

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