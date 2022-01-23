Село Домна, Забайкальский край, 23 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после трагедии в Домне, где собаки растерзали ребёнка, распорядился о немедленной необходимости заключать контракты в муниципалитетах на отлов безнадзорных животных. Совещание губернатора и членов регионального правительства края с главами муниципалитетов в режиме видеоконфернцсвязи состоялось сегодня, 23 января. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

Как пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, проблема характерна для многих регионов.

«Также нужно построить сеть кустовых приютов для отловленных животных. Соответственно будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов для полномасшбаного проведения мероприятий», — сказал Андрей Лим.

Власти края также изучают опыт Якутска и Улан-Удэ, где недавно случились подобные трагедии вследствие нападения стай собак на людей.

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников на совещании подчеркнул, что члены Ассоциация сибирских и дальневосточных городов целиком поддерживают идею внесения изменений в закон, который в современной редакции не позволяет бороться с растущей численностью безнадзорных собак на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело было со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

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