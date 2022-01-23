Москва, , 07:46 — REGNUM Рынок новых автобусов в России по итогам 2021 года вырос почти на 4% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

ПАЗ Национальной транспортной ассоциации Yarnews.net

За весь 2021 год в России продано 13,6 тыс. новых автобусов. В сравнении с 2020 годом продажи выросли на 3,7%.

Самыми популярными на российском рынке остаются автобусы отечественного производителя «ПАЗ». На долю моделей этой марки в 2021 году пришлось более половины (56%) от общего объёма продаж новых автобусов.

Второе место по итогам года по объёму продаж заняли автобусы «ЛиАЗ», третье — модели «НЕФАЗ». Замкнули пятёрку белорусские автобусы «МАЗ» и китайские Yutong.

Всего в 2021 году на российском рынке продано 1,8 млн автомобилей. Общие продажи в годовом исчислении выросли на 6%.

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