Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Идею принятия Украины в НАТО следует отложить как минимум на несколько десятков лет. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Росс Даутат в своей статье, вышедшей 22 января в The New York Times.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политолог назвал «глупым чрезмерным обязательством», даже для США в период пика американского могущества, попытку вывести Украину из орбиты влияния России. По мнению Даутата, Украина слишком слаба экономически и при этом сильно разобщена, что говорит о её неготовности стать часть Запада.

При этом Даутат отметил, что отказ Украине в приёме в НАТО может негативно отразиться на репутации Вашингтона и посеет сомнения в серьёзности намерений США в ряде других направлений. Именно поэтому весьма разумной, по мнению политолога, будет не резкий отказ от данной идеи, а отказ от неё на какой-то длительный период, например, на ближайшие 25 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден провёл совещание с с представителями администрации, ответственными за вопросы нацбезопасности, по ситуации вокруг Украины и по вопросам переговоров с Россией.

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