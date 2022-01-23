Москва, , 07:23 — REGNUM Специалисты производственных площадок Центра Хруничева (входит в Роскосмос) сварили корпуса баков под первую лётную ракету семейства «Ангара», которая будет запущена с космодрома «Восточный». Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра Хруничева Роман Хохлов в интервью программе Роскосмоса «Большой космос».

Хохлов сообщил, что все площадки Центра Хруничева впервые за долгое время закрыли 2021 год без долгов по контрактам на поставку ракетно-космической техники. Среди главных проектов 2022 года он выделил опытно-конструкторскую работу «Амур» — подготовку ракет семейства «Ангара» к запускам с «Восточного».

Замглавы Центра Хруничева отметил, что уже готовы корпуса баков под заправочный макет ракеты, который будет использоваться при аттестации стартового комплекса на «Восточном». Также готовы баки для первой лётной ракеты. Он добавил, что к концу 2023 году входящее в состав Центра Хруничева производственное объединение «Полёт» завершит создание завода, который позволит выпускать требуемое количества ракет семейства «Ангара».

Стартовый стол под запуски ракет семейства «Ангара» возводится на «Восточном» в рамках второй очереди строительства космодрома. Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» запланирован на 2023 год.

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