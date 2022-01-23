Брюссель, , 07:16 — REGNUM С призывом освободить супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, обратился к российским властям Евросоюз. Об этом 22 января сказано в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Евросоюз

Евросоюз призвал власти России освободить Мусаеву, провести расследование дела, в связи с которым её задержали, а также «положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям».

Своё обращение к российским властям Евросоюз опубликовал всего спустя сутки после того, как Мусаеву посетил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и опубликовал видеозапись по результатам посещения. Мусаева уточнила, что при задержании никакого насилия к ней не применялось.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась с просьбой о проверке ситуации, связанной с задержанием Мусаевой, к прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы, а супруга экс-судьи была задержана в соответствии с законодательством России. По словам Кадырова, повестка была направлена семье Янгулбаева трижды, но была проигнорирована, а Мусаева при задержании напала на сотрудника полиции и нанесла ему травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью экс-судьи Янгулбаева в пособничестве терроризму и уточнил, что его пост в личном телеграм-канале в адрес этой семьи был не угрозой, а констатацией фактов.

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