Мехико, , 06:46 — REGNUM Один из главарей наркокартеля «Новое поколение Халиско», особо опасный преступник по кличке Дон Карлос, был задержан сотрудниками полиции в мексиканском штате Халиско на западе страны. Об этом 22 января сообщила газета El Universal.

Полиция Мексики Timothy Neesam

Главарь организованной преступной группировки был схвачен в городе Пуэрто-Вальярта, расположенном на побережье Тихого океана. В операции по задержанию преступника принимали участие около ста военнослужащих и сотрудники прокуратуры. В операции были задействованы два вертолёта с вооружением, осуществлявшие поддержку с воздуха. Информация о пострадавших во время операции не поступала.

По данным мексиканских властей, Дон Карлос отвечал в наркокартеле за обеспечение вооружением и автомобилями. В настоящее время задержанный доставлен в Мехико, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Наркокартель «Новое поколение Халиско» является одной из самых крупных, влиятельных и особо опасных преступных сообществ в Мексике. Ячейки картеля действуют на территории практически всех мексиканских регионов, а также на территории Канады и США. Главари наркокартеля поддерживают связи с преступными группировками в ряде стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телах девушки и трёх мужчин, найденных в частном доме в мексиканском городе Пенхамо. Предполагается, что все погибшие стали жертвами наркомафии.

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